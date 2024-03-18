Van’da değişik suçlardan 17 kişi tutuklandı
Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 şahıs tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. Diğer suçlardan ise 178 paket kaçak sigara ve kaçak tüp dolumundan 5 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 186 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
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