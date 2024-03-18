Van’da değişik suçlardan 17 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:45
Van’da değişik suçlardan 17 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. Diğer suçlardan ise 178 paket kaçak sigara ve kaçak tüp dolumundan 5 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 186 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.


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