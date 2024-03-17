Tartıştığı kadını silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:06
Tartıştığı kadını silahla yaralayan şahıs tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün Gülay B.(54), ile T.B., isimli şahıs arasında tartışma çıkmış ve T.B., tabancayla Gülay B’ye ateş ederek omuzundan vurmuştu. 

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülay B., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Meydana gelen olay sonrası kaçarak kayıplara karışan T.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şahıs Gaziantep’in Yavuzeli İlçesinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Silahıyla birlikte yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


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