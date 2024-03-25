Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:53
Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada. “17-24 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet otomobil, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Bahse konu malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 162 paket kaçak sigara, 1 takım dinleme cihazı, 79 adet torpil, 88 adet patlayan kibrit, 20 adet meşale, 15 adet volkan, 11 adet havai fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 287 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.


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