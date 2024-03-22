Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:20
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 36 gram kokain, 136 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 79 adet fişek ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüphelide sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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