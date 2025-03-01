Van'da durdurulan araçta 10 kaçak göçmen çıktı!
Erciş ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.N.S., gözaltına alındı.
Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Ağrı karayolundaki Balık Bendi uygulama noktasında, kapalı kasa minibüsü durdurdu.
Polis ekipleri, sürücü F.N.S.'nin aracında yaptığı kontrollerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü F.N.S. ise gözaltına alındı.
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