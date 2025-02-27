Edirne'de kent genelinde operasyon: 27 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 27 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:20

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrolleri kapsamında Pakistan ve Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

İŞLEM YAPILDI

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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