Yurt dışına çıkmaya hazırlanan 62 düzensiz göçmen İzmir'de yakalandı!

Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında 25'i çocuk 62 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada yakalandı.

Yurt dışına çıkmaya hazırlanan 62 düzensiz göçmen İzmir'de yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:01

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Şubat saat 15.00’te, Urla ilçesinde Merdivenli Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Kara üzerinde tespit edilen 25'i çocuk 62 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları ve Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Afganistan, Mısır, Orta Afrika, Filistin ve Kenya uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #sahil güvenlik #Urla #İzmir

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