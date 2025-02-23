Adana’da uyuşturucu operasyonu: Kadın kılığına giren şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:06

Adana’da narkotik polisleri, kadın kılığına girerek uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mahmut Y.’nin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yapılan baskında Mahmut Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 353,27 gram metamfetamin, 38,30 gram kokain, 30,19 gram bonzai, 22 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen Mahmut Y., ifadesinde uyuşturucu satmadığını iddia ederek, “Sadece içiciyim” dedi. Ancak deliller doğrultusunda mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.