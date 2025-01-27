Van’da ekiplerden 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 55 kilo...

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van’da ekiplerden 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 55 kilo...
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:28

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram metamfetamin ve 8 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Van #Van Emniyet Müdürlüğü

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