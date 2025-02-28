Van’da eksi 10 derecede et kuyruğu: 'Geçim olsa eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:44

Güncelleme: 28.02.2025 - 13:02

Ramazan arifesinde Van’da vatandaş ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu, soğuk havaya rağmen saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Emekli bir vatandaş, "Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Halkı bu hale sokanlar utansın. Asgari ücretli, emekli geçinemiyor" diye konuştu.

Van’da yurttaşlar ilk iftar öncesi soluğu Et ve Süt Kurumu önünde aldı, zaman zaman eksi 10 derece soğuğa rağmen vatandaş saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Sırada bekleyen vatandaşlar şunları söyledi:

"ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ GÜN EKMEĞİNE MUHTAÇ''

''- Emekliyiz emekli olmazsak ne işimi var burada. Emekliyiz mecbur gelip kuyruğa girmişiz. Zor ne ile geçineceğiz? Görüyorsunuz halimizi zaten geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik. Asgari ücretli emekli ekmeğe muhtaç yarın Ramazan hiç olmazsa buradaki vatandaşımız hepimiz gelmişiz bir parça et alıp Ramazan'da orucumuzu iftarımızı açalım. Geçim zor çok sıkıntılı.

- 6’dan beri sıradayım. Benden önce de gelenler var. Et kuyruğundayız. Saat 9’da açılıyor. Millet sırasını bekliyor.

- Saat 6’dan beri sıradayız. Millet sabırlı olsa herkese sıra gelecek ama millet biraz sabırsız. Emekliyim. Allaha çok şükür olmasaydı buraya gelir miydim. Parası olmayan buraya gelmez.

"HALKI BU HALE SOKANLAR UTANSIN''

- Vallahi geçinemiyoruz geçinseydik et kuyruğuna girmezdik. Halkı bu hale sokanlar utansın. Asgari ücretli, emekli geçinemiyor.

- 6 buçuktan beri sıradayım. 12 bin 500 ile ne geçim olacak? Düzelmez nasıl düzelsin haksızlık var. Emeklinin durumu ölümdür başka bir şey değil emekli öldü.

- Sabah 7 buçuktan beri buradayız. Nasip sıra gelirse alırız yetişmezse çıkıp gideriz. Emekliyim geçinebilsem niye et sırasına gireyim? Gidip kasaptan alacağım. Eğer Ramazan’da da böyle kuyruk olsa millet bu soğukta mahfolur. İnşallah iftardan sonraya alırlar millet biraz rahatlar. Yeni şubeler açılsın.

- Devlet büyüklerine söyle biraz erken açsınlar. Milleti neden bu kadar mağdur ediyorlar. Sıra gelirse et alırız gelmezse döner gideriz. Emekli asgari ücretli geçinemiyor. Nereye kadar gittiyse ne yapalım özümüzü asalım mı?

"MECBUR OLMASALAR 5-6'DA KUYRUĞA GİRMEZLER''

- Ben de emekliyim ama zor geçiniyorum. Allaha şükürler olsun. Geçinmeyen insanlar da var. Bekar, öğrenci, kiracı olan var. İnsanlar çok mağdur. Mecbur olmazsalar böyle saat 5-6’da gelip kuyrukta beklemezler. Millet mecburdur sıraya giriyor.

- Maalesef rezalet, Türkiye’nin acı gerçeği bu, 6’dan beri buradayız dönüp dolaşıp yine sıraya giriyoruz. Sıra bana gelmez, gelse de et bitecek.''