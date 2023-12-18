Mabel Matiz 'Altın Kelebek' ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı: 'Sahibinden, çizik bile yok...'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:49

Güncelleme: 18.12.2023 - 08:49

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.

Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa koydu.

“ÇİZİĞİ BİLE YOK…”

Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mabel Matiz’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü sanatçı, X'ten (Twitter) de konuya ilişkin paylaşımları beğendi.

NE OLMUŞTU?

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran ‘Antidepresan’ şarkısı ve ‘Fatih’ albümüyle ‘en iyi erkek şarkıcı’ ile ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.