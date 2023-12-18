Mabel Matiz 'Altın Kelebek' ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı: 'Sahibinden, çizik bile yok...'
Sanatçı Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek'te kendisine verilen ödülü Sahibinden.com'da "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkardı.
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan
Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki
de Mabel Matiz'den geldi.
Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen
Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa
koydu.
“ÇİZİĞİ BİLE YOK…”
Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın
Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül
sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile
yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini
kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mabel Matiz’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü sanatçı, X'ten (Twitter) de konuya ilişkin paylaşımları beğendi.
NE OLMUŞTU?
49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran ‘Antidepresan’ şarkısı ve ‘Fatih’ albümüyle ‘en iyi erkek şarkıcı’ ile ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.
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