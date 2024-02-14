Van'da eylem ve etkinlikler 3 gün yasaklandı!

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:44
Van'da eylem ve etkinlikler 3 gün yasaklandı!
Abone Ol google-news

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı eylem ve etkinlikler 14 Şubat'tan itibaren 3 gün yasaklandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Göz Atın
Gece yarısı çığ düştü: Canlarını zor kurtardılar

Gece yarısı çığ düştü: Canlarını zor kurtardılar
Meteoroloji açıkladı: 2 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 2 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 14.02.2024 tarihinden geçerli 16.02.2024 tarihi de dahil 3 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."


Van Valiliği haberleri Van haberleri Yasak haberleri

İlgili Haberler

Fuhuş yapılan masaj salonunun ortakları polis iddiası: Van Valiliği açıklama yaptı

Fuhuş yapılan masaj salonunun ortakları polis iddiası: Van Valiliği açıklama yaptı
Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama

Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama
Van Valiliği’nden Sinan Oğan’ın paylaştığı video hakkında açıklama

Van Valiliği’nden Sinan Oğan’ın paylaştığı video hakkında açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Son dakika... Zeydan Karalar’ın saldırıya uğrayan özel kalem müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Son dakika... Zeydan Karalar’ın saldırıya uğrayan özel kalem müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!