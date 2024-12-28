Van'da feci ölüm: Kesilen suyu kontrol etmeye gitti, çığ altında kaldı!

Van'ın Muradiye ilçesinde çığ altında kalan 44 yaşındaki Yaver Kurt yaşamını yitirdi.

Van'da feci ölüm: Kesilen suyu kontrol etmeye gitti, çığ altında kaldı!
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:50

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Beşparmak Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Mahallede yaşayan Yaver Kurt (44), evinde suların kesilmesi nedeniyle vanayı kontrol etmek için içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitti.

Bu sırada meydana gelen çığın altında kalan Kurt'tan haber alamayan mahalle sakinleri, Jandarmaya ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye giden mahalle sakinleri, çığın düştüğü yerde Kurt'un cansız bedenini buldu.

Kurt'un cesedi, Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Van #çığ #cansız beden

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