Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 13:37

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.