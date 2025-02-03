Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Van'da polisin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Van #göçmen kaçakçılığı #göçmen
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