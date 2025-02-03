Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Van'da polisin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:14

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Van #göçmen kaçakçılığı #göçmen

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