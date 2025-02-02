Edirne'de kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 18 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:55

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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