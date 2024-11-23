Bir kaçak göçmen operasyonu da Çanakkale'de: 13 kişi yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 13 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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