Bir kaçak göçmen operasyonu da Çanakkale'de: 13 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir kaçak göçmen operasyonu da Çanakkale'de: 13 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:58

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 13 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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