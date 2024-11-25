Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:30

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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