Van'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:34

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, suçta kullanılan 4 araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

