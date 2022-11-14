Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6 ayrı baskında, organizatör olduğu belirlenen 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama
- İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin uyarı
- Acil koduyla duyurdular
- Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı