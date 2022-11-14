Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:44

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 7-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6 ayrı baskında, organizatör olduğu belirlenen 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.