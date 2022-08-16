Van'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı

16 Ağustos 2022 Salı, 17:53

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Işıkpınar ve Anlıak mahallelerinde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın ortaya çıktığı 2 mahalle karantinaya alınırken, bu köylerin 10 kilometre çevresindeki alanlar ise kontrol amaçlı gözlem altına alındı.

Van'daki hayvan pazarı ise 15 günlüğüne kapatıldı. Ekipler, bölgedeki 50 bin hayvanı da aşıladı.

Fotoğraf: Arşiv