Van’da kaçak akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:34

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:34

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 562 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç (hayvansal ilaç), 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre gümrük kaçağı alkol ve 7 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.