Van’da kaçak akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi!
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 562 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç (hayvansal ilaç), 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre gümrük kaçağı alkol ve 7 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
- AKP'de toplu istifa!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- Kurum kazanacak diyen astrolog neden yanıldığını anlattı
- Cem Yılmaz'dan 'gönder'meli' paylaşım
- Kayıp ekonomist Berzeg olayında yeni gelişme!
- O il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Ayrılık iddialarına cevap niteliğinde fotoğraf!
- Otobüsteki dehşetten acı haber geldi
- 'Milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı