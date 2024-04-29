Van’da kaçak akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi!

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:34
Van’da kaçak akaryakıt, ilaç ve sigara ele geçirildi!
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 562 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 10 bin 653 adet gümrük kaçağı ilaç (hayvansal ilaç), 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre gümrük kaçağı alkol ve 7 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.


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