Adana’da 7 bin 335 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:44

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçta sigara satışından elde edildiği değerlendirilen 520 bin TL de bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis 520 bin TL’ye ve olaydaki otomobile el koydu.