Adana’da 7 bin 335 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da polis bir otomobilde 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, satıştan elde edildiği öne sürülen 520 bin TL’ye de el koydu.

Adana’da 7 bin 335 paket kaçak sigara ele geçirildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:33

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçta sigara satışından elde edildiği değerlendirilen 520 bin TL de bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis 520 bin TL’ye ve olaydaki otomobile el koydu.


Etiketler: #Adana #Kaçakçılık #Operasyon

İlgili Haberler

Ağrı’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Hatay'da kaçak sigara ve içki operasyonu
Kayısı çuvalların içerisinde bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Kayısı çuvalların içerisinde bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler