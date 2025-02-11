Adana’da 7 bin 335 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana’da polis bir otomobilde 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, satıştan elde edildiği öne sürülen 520 bin TL’ye de el koydu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Araçta sigara satışından elde edildiği değerlendirilen 520 bin TL de bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis 520 bin TL’ye ve olaydaki otomobile el koydu.
Etiketler: #Adana #Kaçakçılık #Operasyon
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