Kaçak sigara bulunmuştu... İş yeri sahibi gözaltına alındı!

Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Kaçak sigara bulunmuştu... İş yeri sahibi gözaltına alındı!
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:06

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara bulundu. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Adana #iş yeri #kaçak #Sigara

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