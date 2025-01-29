Kaçak sigara bulunmuştu... İş yeri sahibi gözaltına alındı!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:06

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:06

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara bulundu. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.