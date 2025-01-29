Kaçak sigara bulunmuştu... İş yeri sahibi gözaltına alındı!
Adana'da kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kaçak 2 bin 750 paket sigara ve 44 elektronik sigara bulundu. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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