Van’da kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesine kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Van’da kamyonet şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:24

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Sehare Akşit (50) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Perizade Gürgiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Van #kaza #Kamyonet

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