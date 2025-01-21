Filistin’den, Trump'ın Yahudi yerleşimcilere yönelik kararına tepki

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:12

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:12

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından dikkat çekici kararlar aldı.

Trump’ın, Joe Biden yönetiminin Batı Şeria’da güvenliğe zarar veren fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören kararnamesini geri çekmesine Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi.

Trump’ın kararını kınayan bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım ve zorunlu göç suçlarını kopyalayıp, bunları Batı Şeria’ya taşımak için gerekçeler bulmak amacıyla bölgedeki durumu şiddetlendirme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Uluslararası toplumun Filistin halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilen açıklamada, İsrail ve aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere karşı uluslararası yaptırım uygulanması talep edildi.

Bakanlık, Filistin yönetiminin yerleşimci saldırılarının durması için İsrail hükümetine uluslararası baskı yapmak amacıyla insani yardım örgütleriyle birlikte çalıştığını kaydetti.