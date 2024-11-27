Henüz 2 bölüm yayımlanmıştı... Yıldızları buluşturan diziden beklenmeyen final kararı!

NOW TV'nin yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma 19 Kasım'da ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu.. Dizi 4. bölümü ile final yapacak.

Henüz 2 bölüm yayımlanmıştı... Yıldızları buluşturan diziden beklenmeyen final kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:21

2021 yılında yayımlanan Kore dizisi Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinden uyarlanan ve Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun'u bir araya getiren Aşk Evlilik Boşanma dizisinden final kararı geldi. 

NOW dizisi, aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikâyesini anlatıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrolleri Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun dışında Serhat Teoman, Levent Can ve Metin Coşkun gibi isimleri buluşturan dizi 10 Aralık Salı günü ekranlara gelecek olan bölümü ile final yapacak.



Etiketler: #NOW TV #Melisa Şenolsun #Bennu Yıldırımlar #Müjde Uzman

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