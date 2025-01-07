Van'da kardan kapanan 463 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:24

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:24

Van ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 237 mahalle ve 256 mezra olmak üzere 493 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

270 araç ve 618 personelle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan 463 yerleşim yeri yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 30 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.