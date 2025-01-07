‘Menteşe’de krom ocağı istemiyoruz’ dediler, değişen bir şey olmadı: Son karar bakanlıkta

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Yıldırım Holding bünyesinde yer alan Eti Krom’un Menteşe’deki Karacaören mahallesinde yapmak istediği yeraltı krom ocağına da yurttaşlar karşı çıkıyor. Önemli Doğa Alanı ve orman içerisinde kalan proje 192 hektar yani 270 futbol sahası büyüklüğündeki alana etki edecek.

Şirket bu proje içinse 14 milyon 921 bin TL harcayacak Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı ise Eylül 2022’de gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan yurttaşlar, bilgi almak istemediklerini dile getirerek tutanak imzalattı. Bununla birlikte toplantı gerçekleştirilemedi. Yurttaşın istemediği proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda görüşülecek.

24 Ocak’ta Ankara’da toplanacak komisyonun ardından projenin karar aşamasında sona yaklaşılacak.