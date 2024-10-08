Van’da kaybolan Rojin Kabaiş 11 gündür aranıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolmasının üzerinden 11 gün geçti.

Van’da kaybolan Rojin Kabaiş 11 gündür aranıyor
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:07

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi.

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi.

11 GÜNDÜR HABER ALINAMADI

Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

11 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş’in umutlu bekleyişi ise devam ediyor.


Etiketler: #Rojin Kabaiş

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