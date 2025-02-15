Van’da kayyum protestosu: 219 kişi gözaltına alındı
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasından sonra kentte başlayan olaylarda şu ana kadar 219 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı Belediye Başkan Vekili olarak atadı.
Belediyeye kayyum atanmasından sonra kentte yaşanan gerginlik ve olaylarda şu ana kadar 219 kişi gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
AKP iktidarının 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından getirdiği belediyelere kayyum atama uygulaması devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar 11 belediyeye kayyum atandı.
Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Ozan Balcı, belediyeye giriş yapmış. Balcı'yı belediye önünde daire başkanları karşılamıştı.
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