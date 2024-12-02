Van'da korkutan kaza... Minibüs takla attı: 3 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Van'da korkutan kaza... Minibüs takla attı: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:45

Edinilen bilgiye göre kaza, Bakımlı Mahallesi mevkiinde dün gece 01.05 sularında meydana geldi.

65 KC 111 plakalı Hyundai marka minibüs, henüz ismi bilinmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #Minibüs #Van

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