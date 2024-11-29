Minibüs, otomobile çarptı: 9’u öğrenci 10 yaralı!

Rize'nin Güneysu ilçesinde ehliyetsiz Ahmet Can S.'nin (17) kullandığı servis minibüsünün otomobile çarptığı kazada 9 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Minibüs, otomobile çarptı: 9’u öğrenci 10 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:57

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ulucami Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Ahmet Can S. yönetimindeki 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kavşaktan kontrolsüz yola çıkması nedeniyle ilçeden şehir merkezine seyreden Soner Ç.'nin (35) kullandığı 53 BB 947 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki yaya yolunu aşıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.

Kazada minibüsteki Eyma Y., Erva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Ömer, Y. Esma, Y., Emin, Feyza T. ile otomobil sürücüsü Soner Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen servis şoförü Ahmet Can S., gözaltına alındı. Otomobil vinçle dereden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Rize #otomobil #kaza

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