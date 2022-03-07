Van’da korkutan yangın
Van’ın Gevaş ilçesinde bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Elmalı Mahallesi Berberoğlu Sokakta meydana geldi.
Adil Ok isimli şahsa ait ev, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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