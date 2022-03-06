Yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

06 Mart 2022 Pazar, 12:57

Yangın saat 11.00 sıralarında Tokatköy Billur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre evde bulunanların barbeküde ekmek yaptıkları esnada barbekü bacasında yangın çıktı. Ev kısa sürede tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken evde hasar meydana geldi. Olayı duyan mahalle sakinleri yurttaşlar sokağa döküldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ev sahibi Muhsin Şahin, "Birden başladı, nasıl çıktığını bilmiyoruz. Barbeküyü şimdi değil her zaman yakıyorduk" dedi.