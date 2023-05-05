Van'da Mehmetçik Selen Ortaokulu'na Erdoğan pankartı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 9 gün kaldı. Bugün Van'da miting düzenleyecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı, Mehmetçik Selen Ortaokulu'nun duvarına asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:47
Van'da Mehmetçik Selen Ortaokulu'na Erdoğan pankartı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı Van'da bulunan Mehmetçik Selen Ortaokulu'nun duvarına asıldı. 

Erdoğan pankartının okula asılmasına Van Eğitim-Sen şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. 

Van Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada "Van'da bugün! Mehmetçik Selen Okulu'nun duvarı. Öğrenciler okuldayken okul duvarının ve camlarının üzerinde siyasi parti logosu olan bir pankartla kapatılması suçtur.Kamuya ait hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını siyasi partilerin propaganda merkezine dönüştürmekten vazgeçin!" ifadelerine yer verildi. 

Erdoğan, Van'da 5 Mayıs Cuma (bugün) saat 14'te bir miting düzenleyecek.

 


Recep Tayyip Erdoğan Van Miting

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