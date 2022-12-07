Van'da okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi.
Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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