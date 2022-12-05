Bakırköy'de kurallara uymayan servis şoförlerine ceza yağdı
İstanbul Bakırköy'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan servis şoförlerine ceza kesildi.
Bakırköy'de Sivil Trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetim yaptı.
Uygulamada, 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'emniyet kemeri takmamak', 'fazla yolcu taşımak' gibi ihlaller denetlenirken; bir şoföre de "Ayırıcı işaret bulundurmama" suçundan 196 lira para cezası kesildi.
"EN İYİSİNİ YAPIYORLAR"
Ceza kesilen servis şoförü Sebahattin Polat, "Evet ceza kesildi. En iyisini yapıyorlar. Denetlemeler olsun. Çok fazla korsan var çünkü" dedi.
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