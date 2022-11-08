Van'da PKK sığınağında mühimmat ele geçirildi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda, mühimmat ve EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen pil bloku ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurtiçindeki terörle mücadele çalışmaları kapsamında, Çatak kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yaptı.
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 1 roketatar, 2 roketatar sevk fişeği, 1 anti tank mühimmatı, 10 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloku ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Barınak ve sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de yerinde imha edildi.
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