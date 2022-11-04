Ehliyet sınavlarında 'Joker' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: 'PKK'ye para aktarıldı' iddiası
ÖSYM tarafından yapılan SRC belgesi sınavlarında rüşvet, kopya ve adayların yerine 'joker' adı verilen başka kişileri sokarak, haksız kazanç sağlayan bazı şüphelilerin terör örgütü PKK'ye para aktardığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda sınav sorularının 25 bin lira karşılığında alındığı, sınavı geçenlerin bir kısmının görme engelli olduğu, bir kısmının ise okuma yazma bilmediği saptandı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında farklı sınıf ve zamanlarda benzer kopya düzeneklerinin yakalanması nedeniyle inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda suç şebekesinin özellikle SRC belgeleri için yapılan sınavlarda, yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu belirledi.
'RÜŞVET' KARŞILIĞI SORULARI ALDILAR
Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'Joker' adı verilen kişileri adayların yerine sınava soktuğu ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya çekilmesinin sağlandığını tespit etti.
Mali şube ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerin de olduğu 138 şüpheli belirlendi. Suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.
MEB ÇALIŞANLARI SINAV SORULARINI VEREREK 1 MİLYON KAZANDI
Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarda önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin bağlantı kurdukları Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden 25 bin lira karşılığı soruları önceden aldığı, son 1 yıl içinde aralarında görme ve fiziksel engellilerle, okuma yazma bilmeyen kişilerin de olduğu toplam bin 500 kişiye farklı yöntemlerle SRC belgesi alındığı belirlendi.
Şebeke üyesi MEB çalışanlarının, yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, diğer şüphelilerin kazancı tespit edilemedi. Polis şebeke üyelerinin kazandığı paralarla Antalya ve Muğla'da lüks şartlarda yaşadığını, bazı şüphelilerin ise sempatizanı oldukları terör örgütü PKK'ye finansman sağladığı ortaya çıktı.
Öte yandan şüphelilerin okuma yazma bilmeyen adaylara, sahte diploma hazırladığı da öğrenildi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası