Ehliyet sınavlarında 'Joker' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: 'PKK'ye para aktarıldı' iddiası

04 Kasım 2022 Cuma, 12:24

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında farklı sınıf ve zamanlarda benzer kopya düzeneklerinin yakalanması nedeniyle inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda suç şebekesinin özellikle SRC belgeleri için yapılan sınavlarda, yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu belirledi.

'RÜŞVET' KARŞILIĞI SORULARI ALDILAR

Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'Joker' adı verilen kişileri adayların yerine sınava soktuğu ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya çekilmesinin sağlandığını tespit etti.

Mali şube ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerin de olduğu 138 şüpheli belirlendi. Suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

MEB ÇALIŞANLARI SINAV SORULARINI VEREREK 1 MİLYON KAZANDI

Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarda önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin bağlantı kurdukları Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden 25 bin lira karşılığı soruları önceden aldığı, son 1 yıl içinde aralarında görme ve fiziksel engellilerle, okuma yazma bilmeyen kişilerin de olduğu toplam bin 500 kişiye farklı yöntemlerle SRC belgesi alındığı belirlendi.

Şebeke üyesi MEB çalışanlarının, yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, diğer şüphelilerin kazancı tespit edilemedi. Polis şebeke üyelerinin kazandığı paralarla Antalya ve Muğla'da lüks şartlarda yaşadığını, bazı şüphelilerin ise sempatizanı oldukları terör örgütü PKK'ye finansman sağladığı ortaya çıktı.

Öte yandan şüphelilerin okuma yazma bilmeyen adaylara, sahte diploma hazırladığı da öğrenildi.