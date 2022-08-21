Van'da sahte içkiden 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi tedavi altında
VAN'da, sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybetti. 6 kişi ise tedaviye alındı.
19 Ağustos'ta 8 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Van'da Kentte hastaneye kaldırılan 8 kişinin şüphelinin sağlık durumu nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, 8 kişinin il dışından getirilen malzemeler ile hazırlanan sahte içkiden içtikleri tespit edildi. Bunun üzerine tedavi altında bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
Hastanede tedaviye alınan 8 kişiden 2'si, hayatını kaybederken, 6'sının ise tedavisi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.
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