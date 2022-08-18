Van’da şap hastalığı: Canlı hayvan pazarı kapatıldı
Van’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Anlıak ve Işıkpınar mahallelerinde şap hastalığı tespit edildi.
Şap hastalığı nedeniyle hastalığın tespit edildiği mahallelerde yaklaşık 50 bin hayvan ise aşılandı. Şap hastalığı nedeniyle mahalleler karantinaya alınırken, İpekyolu ilçesindeki canlı hayvan pazarı da tedbir amaçlı 15 gün süreliğine kapandı.
Konuya ilişkin konuşan Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, şap hastalığı nedeniyle şu an için tedbir amacıyla canlı hayvan pazarının 15 gün süreyle kapatıldığını belirterek, hastalığın devam etmesi durumunda bu sürenin uzatılacağını kaydetti.
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