Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Yalçın Karadeniz basın toplantısı düzenledi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 13:58

Beşiktaş'ta bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı görevi yapan Yalçın Karadeniz, 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday oldu. Karadeniz, adaylık süreci, çalışmaları ve projeleriyle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Sözlerine başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve tüm sporculara başarılar dileyerek başlayan Karadeniz, yarım bıraktıkları için değil yarım bıraktırıldıkları çalışmalarına devam etmek için aday olduklarını belirtti. Karadeniz, aday olma nedenlerini, "Kulübün menfaatlerini korumak, divan kurulunu daha etkin ve üretken şekilde kullanmak, tüzüğün bir daha ihlal edilmemesini sağlamak ve üyeler arasında ayrım yapmamak" olarak açıkladı.

"18 EYLÜL SABAHI DİVAN KURULUNUN ÜZERİNDE YEPYENİ BİR GÜNEŞ DOĞACAK"

1 Mart 2022'den bu yana plan ve projelere çalıştıklarını belirten Karadeniz, "Unutmadığımız geleneklerimizi geleceğe taşımak ve daha da yüceltmek adına arkadaşlarımızla beraber bu yola baş koyduk. 18 Eylül sabahı divan kurulunun üzerinde yepyeni bir güneş doğacak" dedi.

"BEŞİKTAŞ, BİZİM MASUMİYETİMİZ, VİCDANIMIZ VE ŞEREFİMİZDİR"

17 Eylül'deki seçimlerde herkesi oy vermeye davet eden Karadeniz, "Büyük Beşiktaş'ın onurlu divan kurulu üyeleri, yüreklerinizi yüreğimizin yanına koyun ve bizlere güç verin. Her zaman olduğu gibi öncelikle Beşiktaş'ımızı sonrasında çoğulcu demokrasiyi ve şahsımı yalnız bırakmadığınıza defalarca şahit oldum. Beşiktaş, bizim masumiyetimiz, vicdanımız ve şerefimizdir" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN 1 KURUŞUNA HALEL GETİRECEK BİR POZİSYON OLURSA, BABAM OLSA ÖNÜNDE DURACAĞIM"

Sokakta gördüğü saygının sebebi olarak Beşiktaş'ı gösteren Karadeniz, "Bugün sokakta gezerken insanlar bana saygı gösteriyorsa, bunun sebebi ben değilim, Beşiktaş'tır. Geçmişteki olaylar herkesi gözü önünde cereyan etti. Yapanın yanına kar kalmasın diyerek gereğini kim yapacaksa, onların yapmasına talebim ve teşvikimdir. Hiçbir art niyet beslemeden, bunu geleceğimize ışık tutması için yapılmasını talep ettim. Kulübümün parasına, puluna, malına mülküne göz koyanların Allah belasını versin. Beşiktaş'ın 1 kuruşuna halel getirecek bir pozisyon olursa, babam olsa önünde duracağım" dedi.

"DİSİPLİN KURULU YORUM YAPARAK NASIL CEZA VERİYOR ?"

Geçmiş dönemde Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve ceza alarak seçimlere giremeyen Karadeniz konuyla alakalı olarak, "Bana verilen cezada 'Yalçın Karadeniz 3. şahısların bilmemesi gereken hususları üyelere göndermiştir' diyor. Bunu söyleyen bir hukukçu. Ben onun hukukçuluğundan utanıyorum. Mum ışığında okumuş bu kişi. Kulübün hakiki sahipleri üyeler. Üyelerin bilmemesi gereken ne olabilir. Bu yüzden bana ceza veriliyor. 'Yalçın Karadeniz kulübün borcunu çok göstermek suretiyle Beşiktaş'ın değerini düşürmüştür' diyor. Sen Disiplin Kurulu'sun, yorum yaparak nasıl ceza veriyorsun?" diye konuştu.

"BEN BORCU SÖYLEYİNCE İHRAÇ EDİLMEYE KADAR GİTTİM"

Divan Kurulu Başkanlık seçimindeki rakibi Tevfik Yamantürk'ün aynı zamanda arkadaşı olduğunu ifade eden ve Yamantürk'ün dünkü basın toplantısında borçlara vurgu yaptığını belirten Yalçın Karadeniz, "Tevfik Yamantürk rakibimdir ama aynı zamanda arkadaşımdır. Konuşurken dikkatli konuşmak lazım. 2 dönem eski başkanla beraber çalıştı. Bu 2 dönem, Beşiktaş tarihinin en büyük borçlanmasına gitti. Bu kez demezler mi 'Siz ne yaptınız, önlemeye yönelik bir hareketiniz oldu mu' diye. Burada sürç-i lisan var diye düşünüyorum. Ben borcu söyleyince ihraç edilmeye kadar gittim. Ama şimdi gitti bu arkadaş. 4 tane de ibrasızlığı var. Şimdi korku da yok. Bir kınama var mı? Bunlar günü kurtarmaya yönelik popülist yaklaşımlardır" diyerek sözlerini noktaladı.