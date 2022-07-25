Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Van'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan E.İ., ve S.K., Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de bu yöntemle başkalarını dolandırdıkları tespit edildi.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:57
Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kendisini savcı olarak tanıtan E.İ., ve S.K., adlı şüpheliler Tuşba ilçesinde bulunan M.İ.,'yi arayarak, hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini söyleyerek dolandırdı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

JASAT ekiplerinin tespit ettiği dolandırıcılık olayı ile ilgili şüpheliler, yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle başkalarını dolandırdıkları belirtildi.


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