Van’da sazlık yangını
Van’ın Edremit ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edremit ilçesindeki Çiçekli Mahallesi Gölkaşı bölgesindeki sazlık alanda meydana geldi.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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