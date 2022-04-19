Van’da sazlık yangını

Van’ın Edremit ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

IHA
19 Nisan 2022 Salı, 16:58
Van’da sazlık yangını
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Edremit ilçesindeki Çiçekli Mahallesi Gölkaşı bölgesindeki sazlık alanda meydana geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. 


Yangın Van edremit

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