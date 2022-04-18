Kartal'da yangına uykuda yakalandı; itfaiye kurtardı
Kartal'da 9 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında içeride uyuyan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kartal Atalar Mahallesi'nde 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede saat 16.30 sıralarında elektrik tesisatında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina tahliye edilirken itfaiye ekipleri, kapısı kilitli olan daireye ulaşabilmek için balkon camını kırdı.
Daireye giren ekipler, evde uyuyan Fatih İngenç'i tahliye etti. İngenç, ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü.
Bina sakini Salih Algan, "Yangın çıkmış. İtfaiyeye haber verdik. Kimse evde değil. Biz de tüm komşulara haber verdik. Boşalttık binayı" dedi.
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