Kartal'da yangına uykuda yakalandı; itfaiye kurtardı

Kartal'da 9 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında içeride uyuyan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:21
Kartal'da yangına uykuda yakalandı; itfaiye kurtardı
Abone Ol google-news

Kartal Atalar Mahallesi'nde 9 katlı binanın 8'inci katındaki dairede saat 16.30 sıralarında elektrik tesisatında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina tahliye edilirken itfaiye ekipleri, kapısı kilitli olan daireye ulaşabilmek için balkon camını kırdı.

Daireye giren ekipler, evde uyuyan Fatih İngenç'i tahliye etti. İngenç, ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. 

Bina sakini  Salih Algan, "Yangın çıkmış. İtfaiyeye haber verdik. Kimse evde değil. Biz de tüm komşulara haber verdik. Boşalttık binayı" dedi. 


kartal Yangın itfaiye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler