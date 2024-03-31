Van'da seçimi kim kazandı? Van başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Van yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Van'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Van yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55
Van'da seçimi kim kazandı? Van başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Van yerel seçim sonuçları....
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Vanlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Van'da seçimi hangi aday kazandı? 

VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Abdulahat Arvas, CHP'den Şükrü Şahar, DEM Partiden ise Abdullah Zeydan başkan adayı olarak aday gösterildi.

VAN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Van 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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