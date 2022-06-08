Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 24 gözaltı
Bingöl'de usulsüz engelli raporu düzenleyerek 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçunu işledikleri suçlamasıyla aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz engelli raporu düzenleme olaylarına karışanlarla ilgili çalışma yapıldı.
YAZIŞMALARLA ORTAYA ÇIKTI
Usulsüz rapor alan veya almaya çalışanlardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3'üncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği, bu kapsamda şüphelilerin de elde ettikleri maddi menfaat yapılan yazışmalar ile ortaya çıkarıldı.
Bu doğrultuda düzenlenen engelli raporlarının kullanılmasıyla indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği gibi, devletin engellilere sağladığı kolaylıklar inceleme altına alındı. Belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar tespit edildi.
İlk tespitler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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