Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Duraklı Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. pompalı tüfekle ateş etti.
Çeşitli yerlerinden yaralanan baba Alaa A. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Alaaddin A. ve Hazim V. ise yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırılan yaralılardan Alaaddin A., kurtarılamadı. Hazim V.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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