Son Dakika: Vatan Caddesi'nde şüpheli çanta hareketliliği!
Son dakika haberi... Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarında unutulan çanta paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatıldıktan sonra patlatılan çantadan kıyafet çıktığı öğrenildi.
Olay, Fatih Vatan Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Yol kenarında unutulan çantayı görenler ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi önlem amaçlı trafiğe kapattılar.
Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattıkları çantadan pijama, suluk ve boyama kitabı çıktığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sonrası cadde trafiğe açıldı.
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