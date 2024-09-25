Van’da taş plak nostaljisi: Kuaförde geçmişe yolculuk

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:10

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:10

Van ilinin İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kuaför ve saç tasarım dükkanı bulunan 3 çocuk babası Mesut Eren, unutulmaya yüz tutmuş taş plaklardan çalınan müziklerle müşterilerini geçmiş yolculuğa çıkarıyor. Gelişen ve değişen teknolojik gelişmelere rağmen müzikseverlerin geçmişe olan bağını canlı tutmak isteyen Eren, iş yerine tıraş olmaya gelenleri, plaktan çalan müzikle karşılıyor. Özellikle Emel Sayın, Nuri Sesigüzel, Müzeyyen Senar gibi usta sanatçıların şarkılarından oluşan plaklar, ilgi görüyor.

'İNSANLAR TAŞ PLAKLARA İLGİ GÖSTERİYOR'

Nostaljiyi sevdiği için böyle bir yola başvurduğunu belirten Eren, "Bizim için değerli olan taş plakları burada bulundurmak istedik. Burada çalınan müzikler müşterilerimin de çok hoşuna gidiyor. Çünkü eskiyi hatırlama var, nostaljiyi farklı bir anlama taşıyor. Babam 1968’de bu taş plağı İstanbul'da almış. Onun hatırasını iş yerimde yaşatıyorum. Taş plaklara herkesin ilgisi var. 15 yaşından tutun 60 yaşına kadar insanlar gelip taş plaktan müzik dinliyor. Ama, en çok 35-50 arası insanlar gelip dinliyor. Bu yaş grubundakiler taş plaktan müzik dinlemeyi çok seviyor. Biz bununla çok büyük bir farkındalık yaşattık. Ben aynı zamanda saç tasarım uzmanıyım. Bu plaklar işyerimize ayrı bir değer kattı" dedi.

'TIRAŞ OLURKEN MÜZİK DİNLİYORUM'

Müşterilerden Servet Özkan ise tıraş olurken, taş plaktan müzik dinlediğini ifade ederek, "Bu taş plaklar eskileri anıyor. Ben de dinledikçe eski günlerimi hatırlıyorum. Eskilerde ben de bu plaklardan müzik dinlerdim. Eski türkülerin anlamı çok farklı. Eski sanatçı ve eski filmleri halen arıyoruz" diye konuştu.